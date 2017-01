"Yo no me tengo que meter en las negociaciones entre los clubes. Una vez que se pongan de acuerdo o no, daré mi opinión. Mientras tanto, me presentaré con Estudiantes, que es donde tengo contrato", expresó en diálogo con TyC Sports el arquero del Pincha, que se prepara para los trabajos de pretemporada que comenzarán mañana en la entidad platense.