El 21 de enero vs. Estudiantes de La Plata en el estadio José María Minella (Copa de Oro de Mar del Plata).

El 24 de enero, vs. San Lorenzo de Almagro en el estadio José María Minella (Copa de Oro de Mar del Plata).

El 29 de enero, vs. River en el estadio José María Minella (el único Superclásico de verano).