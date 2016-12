"La verdad que no les podemos envidiar nada teniendo seis Copa Libertadores, tres campeonatos del mundo y más campeonatos que ellos. No les envidiamos nada, lo único que no vamos a tener nosotros es la copa que tiene ellos, la que ganaron en la B. Esa copa en Boca la vamos a tener nunca", disparó el máximo directivo del Xeneize en diálogo con el programa Un buen momento, que se emite por Radio La Red.