"Ayer (por el lunes) y hoy (por el martes) han sido mis entrenamientos más fuertes en dos meses y la muñeca no ha ido a peor. Eso es una buena noticia y aunque la situación no es la ideal, hemos decido que voy a jugar", insistió el tenista que no ha vuelto a jugar un partido desde que se retiró en el torneo de Roland Garros, a finales de mayo, por ese problema en la muñeca.