Consiguió distintos empleos (entre ellos paseadora de perros y dactilógrafa en una inmobiliaria) y empezó a estudiar en la universidad. Tenía objetivos claros: "Mi vida estuvo prácticamente dedicada al trabajo y el amor, por suerte. El trabajo no fue siempre fácil. El amor tampoco". Su matrimonio con Reeves Mc Cullers es una larga historia de separaciones y reencuentros, y terminó con el suicidio de Reeves, en 1953. "Fue mi primer amor, no me di cuenta de que estaba perdido hasta que fue demasiado tarde para salvarlo o salvarme". También se enamoró de las escritoras Anne Marie Schwarzenbach y Katherine Anne Porter. Se ha dicho que Carson McCullers es la escritora del amor y, más en foco, de las disfunciones del amor. "El amor es una experiencia común a dos personas. Pero el hecho de que sea una experiencia común no implica que sea una experiencia similar para las dos partes. Hay el amante y hay el amado, y cada uno de ellos proviene de regiones distintas". Pero McCullers habla de amor en un sentido que excede al amor romántico, tan socorrido en la literatura. Sus libros hablan del compañerismo y esas amistades que pautan tramos enteros de nuestras vidas. "El amor pasional, el individual –el viejo amor de Tristán e Isolda, el de Eros– (…) es inferior al amor de Dios, la fraternidad".