Aunque casi todo historial psicoanalítico contiene un elemento detectivesco y un aura de novela policial, se presta de maravillas para la comedia. Así, muchas estrellas del cine interpretaron a psicólogas memorables en plan más ligero. Basta recordar a Mia Farrow, como la doctora Eudora Fletcher, en Zelig (1983), de Woody Allen: otra terapeuta enredada en un romance –esta vez, muy divertido– con su camaleónico paciente. O más recientemente, a Jennifer Aniston, que encarna a la doctora Jane Claremont en un film de Peter Bogdanovich, She´s Funny That Way (traducida como Enredos en Broadway o Travesuras del amor, 2014). En esta película, Bogdanovich trató de resucitar, casi un siglo más tarde, el espíritu disparatado de esas comedias surgidas en la época de la Depresión norteamericana: las famosas "screwball comedies" que protagonizaron Carole Lombard o Katharine Hepburn. Puede decirse que, en parte, logró su objetivo, a la vez que la doctora Claremont nos ofrece un divertido catálogo de todo lo que una psicóloga no debe hacer: prejuzgar y juzgar, vociferar generalizaciones apresuradas, sobreinterpretar los dichos de sus pacientes, diagnosticar psicopatologías con precipitación.