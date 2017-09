Del 7 al 13 de septiembre en el Cinemark Palermo, se desarrollará el Festival de Cine Coreano en Buenos Aires. La efervescencia creativa y la indiscutible calidad en los más diversos géneros son las caras de un fenómeno que podrá palparse en los próximos días. En total habrá 11 grandes estrenos coreanos en la pantalla gigante, pero también clásicos contemporáneos de los últimos años que se ganaron el apoyo del público y el visto bueno de la crítica. La doncella de Park Chan-wook y On the Beach at Night Alone de Hong Sang-soo son algunos ejemplos.