– Bueno, por empezar hay gente que está en contra de la idea de retomar Astérix. Con eso no se puede hacer nada. Hubo críticas, sobre todo de diarios de vanguardia [risas], pero tuvimos un gran éxito popular. Me decepcionaron algunos críticas que cuestionaban ciertas cosas y no le dejan al nuevo equipo instalarse y plantear esta nueva propuesta. La máquina industrial de Astérix es lo que muchas veces ponen de relieve los periodistas, pero concierne a los editores, no al autor.