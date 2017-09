Milk no es un filme aleccionador sobre la importancia de la lactancia materna. Tampoco es una proclama contra las empresas que fabrican leche de fórmula. Ni una inyección de culpa para quienes no pueden o no quieren dar la teta a sus bebés. De hecho, incluye el testimonio de una mamá que decidió no amamantar a su hijo sin poner el foco en si eso está bien o está mal sino en la facultad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Weis es clara: "El objetivo es ayudar a las mujeres y no decirles lo que tienen que hacer".