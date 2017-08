– En Salto, desde jovencita, con mi hermana Nidia y la directora teatral Nydia Arenas y su grupo Decir, que integrábamos, comencé a concurrir a las confiterías. Después del ensayo, un café y los comentarios.

Me afinqué en la "Oriental", muy bella; y también visitaba, a veces, las otras. Las confiterías de Salto eran finas, atractivas, con un aire algo mágico. Así que allí nació mi costumbre.

En Montevideo, como es sabido, "resido" en el Sorocabana, pero visitando también El Lobizón, El Mincho y otros. Están en una misma zona, todos; zona céntrica; y es donde se reúne el mundillo artístico. Los dueños son amigos nuestros y nos atienden afectuosamente.

Me siento bien; hay como un acompañamiento asordinado, brillan las copas, las tacitas; en las paredes, efigies de artistas, programaciones teatrales, etcétera.

No puedo dar un paso en la calle, salir para la más mínima diligencia sin acudir a tomar un café al Sorocabana. No puedo vivir si no voy un rato –largo– a ese sitio donde vive algo inexpresable, que no se apresa con las palabras. Hay como un perpetuo ramalazo, un humo de otro mundo. Pasa algo raro; se está, a la vez, en soledad y en compañía, charlando con los colegas y dentro de uno mismo. Es el lugar de la tertulia y de la hermosa soledad. Juntas. Paralelas. Un milagro.