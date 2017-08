– No hay una necesidad de hablar con un especialista para ver arte. Toda la gente está conectada. Aquí no hay mucho arte contemporáneo pero no existe realmente como tal, es una virtualidad. Esta cuestión no existe para la música o el cine porque el entendimiento es que el arte visual tiene una relación con el pasado, incluido el lenguaje que hablamos. No creo que haya una necesidad de conocer el arte para ver el arte. Tú no necesitas conocer el piano para escuchar la música. Mi proyecto es autosuficiente: no necesitas conocer arte para saber si es bueno o malo. No es un problema. Para mí el problema es hacer un proyecto que sea una respuesta a algo que está faltando. Cualquiera puede entenderlo. Además, mi arte no es un objeto de especulación, que es otro gran problema del arte contemporáneo, que está limitado por el poder del mercado, no importa cuál es la obra sino el valor que tiene en el mercado. La pregunta es: ¿hablamos de arte contemporáneo o de millones de dólares? Eso sucede con Jeff Koons u otros artistas que están en auge. Hoy se habla más del valor de la obra, de lo que vale, que de la obra en sí.