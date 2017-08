Hacia atrás, y para los argentinos, la prosa de Shepard muchas veces corrió en paralelo con las tramas conyugales y familiares de Raymond Carver, porque a pesar de que fueron coetáneos, sus traducciones habían llegado primero a estos lares. Hacia el presente, sus cualidades existencialistas siempre a la par del óxido de la vida, pueden rastrearse hasta en la árida belleza de las letras del grupo Pavement. Canciones en las que el Paraíso es un camión varado en el campo al que le hacemos dedo o en las que sentimos que fuimos elegidos como extras, en una adaptación al cine de nuestras vidas. En el poema "Me encontré con la doble de la Estrella", Shepard rememora a una doble de acción que se deprime cuando la producción abandona la locación de su hundido pueblito: "le dije que no valía la pena / no es más que una película estúpida / no tan estúpida, dijo ella, como la vida."