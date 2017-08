-Exacto. Es a partir de tu interlocutor, que lo ve más activista o más artístico. Me interesa cómo podés desplazarte desde el arte para provocar encuentros o conexiones en las redes que empujan los límites. El arte por definición trata de irrumpir en otros ámbitos. Y dentro del arte que yo practico me parece que hay determinada urgencia. Estamos tratando de entender lo que hizo Trump en Estados Unidos, una persona que niega el cambio climático, que salió del Acuerdo de París, con todos los países del mundo diciendo que no es así. ¡No lo puedo creer! Si parte del proyecto que yo hago tiene que ver con la ecología, con la sustentabilidad, con relacionarse de una forma distinta con el aire, podemos empezar a generar narrativas que reviertan el lugar de entendimiento de donde estamos viviendo y me parece hay un nivel de urgencia que es latente. La muestra en el Mamba fue hecha por arañas. El Museo Aerosolar ocurre el aire. Se trata de redefinir los lugares en donde pasan las obras de arte y cómo las construimos.