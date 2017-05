-La "Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez" tiene algunos puntos de coincidencia con "El problema del caballo" porque ambas son obras hechas con fondos públicos, por lo tanto tienen una dimensión ética que otras obras que uno hace no tienen. Y también fue una obra a la que llegué por concurso, en 1999. Iban a seleccionar obras para un parque escultórico -el parque de la memoria todavía no existía- que se iba a hacer en homenaje a los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Una de las primeras decisiones que tomé sobre qué mostrar ahí como artista fue que me parecía que el grupo de los desaparecidos no es un grupo homogéneo sino heterogéneo y tomé la decisión de hacer algo biográfico, con nombre y apellido y no abstracto. Y quería fuera un caso en donde fuera imposible no identificarse con lo que le pasó a esa persona. Que hasta los más escépticos sobre este tema, que desgraciadamente todavía tenemos muchos en este país, no pudieran negar que el 5 de mayo de 1977, a las 2 de la mañana, secuestraron y desaparecieron a Pablo Míguez, de 14 años de edad.