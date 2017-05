"Sin laburo y sin perspectiva de nada -cuenta Marula Di Como a Infobae-. Una a determinada edad necesita algo más serio cuando tiene hijos, y en mi caso fue: me atan un montón de cosas sentimentales pero a la vez necesito tener el otro lado de la balanza un poco más cubierto. Berlín no era la opción pero terminó siendo". "En mi caso también fue disparado por el 2001 porque yo me iba a una beca que me otorgaba la universidad y el dinero de la beca ya no estaba más. Tenía todo armado para irme y dije: 'basta, me voy igual'", agrega Florencia Young. Un día su Marula fue a verla, le mostró sus pictogramas y, aprovechando que Florencia era diseñadora gráfica, pensaron el proyecto juntas. Intervenir el espacio público, esa siempre fue la idea; dar voz al silenciado, el objetivo.