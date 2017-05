¿De dónde saco yo a otra Pelada? La Pelada me dijo, chau Broto, la Orga me manda a otra provincia, nos tenemos que dejar de ver. Pero Pelada, te pierdo a vos también, por las buenas pero te pierdo, nosotros nos queremos. Vos sos mi primera novia, no te quiero perder. Compañera me corrige, novios no y… vos sabés, el proyecto está primero. No, la gente está primero, no hay proyecto sin gente, le digo y termino; mañana es mi cumpleaños, qué lindo regalo me hacés. Yo no podía saber me dice, no sabía. No claro, si para vos yo soy Broto y vos la Pelada. Dos anónimos somos le dije.