Durante un tiempo lloré: antes de dormirme, a mitad de la noche, en el auto camino al trabajo, en el baño de la oficina o en la ducha. Me encerré en mi casa y en mi dolor; me enojé; me paralicé; me quejé y pasé noches sin dormir. Después me levanté; me volví a caer; me volví a parar; me llené de optimismo; me sorprendí; leí mucho; me informé; aprendí y escribí. Para ese entonces hacía tiempo que venía contándome a mí misma, en relatos que escribía a escondidas, lo que pasaba con Lucas. Casi sin querer, pero obsesivamente, tomaba notas de lo que observaba en una libreta o en el teléfono y después escribía en cuadernos de espiral de hojas rayadas relatos detallados: a la noche, durante el almuerzo, mientras esperaba a Lucas en sus terapias. Como si escribir la historia de lo que íbamos transitando como familia con Lucas fuera un paso previo y obligatorio para poder digerirlo. Luego llevaba los relatos al taller de escritura al que iba todos los martes y delante de Santiago Llach (mi maestro) y Plinio, Pedro, Sil, Felipe, Chalo, Herbon, la Polaca, Sofía y María leía lo que había escrito. Ellos escuchaban y comentaban con mucho respeto y cariño. Después llegaba a casa, archivaba el relato y nunca más lo sacaba. Al día siguiente me despertaba y seguía con mi vida: el trabajo, los chicos y otra vez la escritura.