-No conozco otro formato, no sé hacer otra cosa, no podría escribir una novela de 300 o 28o páginas, no hay forma. Creo, es una hipótesis, que esto es por la influencia y la debilidad que tengo por el cine. Yo estudié cine, necesito visualizar: si no veo las cosas en escenas, no puedo hilar y construir un conflicto. Y, como en el cine, para la construcción de la trama me gusta que haya una historia fuerte que me lleve. Es también lo que me pasa con las lecturas: me gustan las historias fuertes.