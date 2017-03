Había visto salteados algunos capítulos de la premiada "American Crime Story", basada en el libro "The Run of His Life: The people vs. O.J. Simpson" de Jeffrey Toobin, estrenada en USA en febrero del año pasado. Pero ahora, gracias a las vacaciones y a Netflix, pude ver completa esta serie que ficcionaliza el juicio a O.J. Simpson, aquel que dejó a la mayoría de la población mundial (porque fue seguido con avidez en todo el mundo, también en Argentina) con la convicción de que se había declarado inocente a un evidente culpable del asesinato de su esposa Nicole y de su posible amante Ron.