Cuando se le pregunta a Benzacar si cree que esto es el comienzo de un gran año para la promoción del arte argentino responde: "Dios te oiga. Políticamente esta movida es un éxito, el hecho de que haya venido Macri desde el punto de vista político e institucional me parece genial y lo agradecemos todos porque no es lo mismo que un presidente de la Nación –y no me meto en cuestiones ideológicas- acompañe o no una movida de estas dimensiones. Me parece positivo de parte del gobierno que nos avalen a este nivel. Y para ellos es un logro extraordinario porque la tapa de Macri y los reyes les viene fenomenal. Pero nosotros tenemos que evaluar resultados y creo que los resultados son buenos. Aparentemente en lo económico a todo el mundo le fue bien. Lo otro para evaluar es a mediano y largo plazo: qué nos derrama esto, necesitamos que no sea un fuego de artificio que explotó, brilló y se apagó. Me parece que va a quedar porque desde lo institucional se abrió el juego, con galerías que vendieron a instituciones y con galerías jóvenes que se llevan grandes contactos, lo que significa que empieza a haber interés en los artistas. Mi caso es diferente, no vengo con ese nivel de expectativas porque tengo artistas que ya están muy establecidos. Pero las galerías más jóvenes se llevan contactos grossos y esto está muy bueno".