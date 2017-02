—Así, es. Los chicos entendieron bien que se trataba de una colección de varias historias y que seis en total cerrarán la colección La Petite Tortue y, entonces, me piden: "¡Uno más!" "¡Otro!". El cuarto libro está ya en camino… Son los adultos y los chicos más grandes, sobre todo, los que aprecian la delicadeza, la originalidad y la técnica de las ilustraciones que diseñé con el talentoso Cristian Turdera, un destacado ilustrador argentino que descubrí por pura casualidad. Aprecian que la primera colección de la editorial, Lupita y sus amigos, sean libros de exigencia en términos de calidad y con un trabajo muy serio, tanto sobre el texto en francés como en su traducción al español. Y además, son muy sensibles a que sea una edición para chicos muy cuidada, con una idea estética, artística y de gran calidad. No es común encontrar libros infantiles de este nivel. En general, terminan deshojados al cabo de poco tiempo. El objetivo de la editorial no es solamente promocionar el aprendizaje del idioma francés, sino inculcar el gusto por la lectura, y cuanto más chiquitos empiecen, mejor. Por eso queremos darles una lectura de calidad, y los de Lupita son libros de literatura, con un vocabulario seleccionado, y no historietas básicas o con una moraleja. Nuestra intención es, también, ofrecer a los chicos un libro que sea visto como un objeto de arte, lo que implica enseñarles a respetar el libro, tratarlo bien y cuidarlo, porque un libro es para toda la vida. Sobre todo, el rol de un libro es que sea transmitido como el mejor legado de generación en generación.



—¿Hay aquí lugares especializados en la enseñanza del francés para niños?