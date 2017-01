—Aparece Cortázar en una zona, un par de manchas que tiene la novela en un sentido que tiene que ver con un fantástico o con unas líneas de ciencia ficción. En el caso de Cortázar, El perseguidor, está esta cosa de cómo hacer con el tiempo; dice "yo hice una estación de subte y pasaron un montón de cosas". Que es a mí lo que siempre me pasa, él lo dice con el jazz, con una pieza de tango: es totalmente disruptivo en relación con el tiempo. Es un hecho fantástico, vos mirás una mina, la sacaste a bailar, le sentiste el aliento, estuviste con una intimidad muy profunda, es una perfección muy directa, pelvis con pelvis y no sabés ni el nombre. Ahí hay una aceleración del tiempo. Lo dice Eugenio, uno de los personajes, tal vez vos hacés conjeturas sobre su vida y sus pensamientos por la forma de bailar que tiene. Pasa mucho con alguien con quien ni cruzaste una palabra. En esa zona entra Cortázar y también hay algo que me gustaría meter y que es una zona que me gusta mucho de la novela, que es este delirante que piensa que en algún momento los bailarines de tango van a desarrollar garras en vez de uñas.