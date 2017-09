Una buena noticia entre tanto dolor. Leonardo Menghini, tío de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia de Once, no estuvo ayer en Tribunales. Es uno de los abogados de la querella y representa a la mayor cantidad de familiares en el juicio que comenzó este martes con Julio De Vido, ex ministro de Planificación, en el banquillo de los acusados. Al pasar lista en el inicio de la audiencia, Menghini no estaba y lo remplazaba una colega. La razón personal por la que se ausentó fue que a las 5 de la madrugada, cuatro horas y media antes del inicio del histórico juicio, su mujer comenzó con trabajo de parto. Nació Josefina, la prima de Lucas, y por supuesto fue uno de los temas más comentados en Comodoro Py, especialmente por las familias de los muertos y sobrevivientes del choque de una formación ferroviaria en la estación de Once ocurrido el 22 de febrero del año 2012.