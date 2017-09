Figuraba en la lista de participantes que distribuyó Cambiemos pero no fue. Elisa Carrió, oportunamente,se quedó en Israel y no sólo no participará del timbreo sabatino sino que le dejó el terreno libre a Jaime Durán Barba, el consultor con quien no se lleva muy bien. Ella volverá este sábado por la tarde para estar ya en Argentina cuando arranque la campaña el domingo. Así, Durán Barba se explayó a su gusto ante los principales candidatos de todo el país y sus respectivos jefes de campaña en el salón Ombú de Parque Norte, donde mostró confianza plena en Esteban Bullrich. Estuvo casi el gabinete completo aunque se decidió que en esta oportunidad no estuviera el Presidente. En cambio, el equipo nacional que comanda la estrategia electoral intentó que estuviera María Eugenia Vidal quien finalmente no acudió como tampoco lo hizo Ricardo Colombi de Corrientes. Estuvieron los otros tres mandatarios de Cambiemos: Alfredo Cornejo, Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta. Pero lo que más alegró a los responsables de la campaña fue la presencia de los ministros considerados técnicos, no políticos y tampoco del riñón macrista. Destacaban ayer la presencia de Juan José Aranguren, de Jorge Faurie y del ministro 'heredado' de Cristina Kirchner, Lino Barañao, de Ciencia y Técnica, evidentemente ya cómodo dentro del Gobierno y dispuesto a responder preguntas de los candidatos que llegaron a Buenos Aires por un día.