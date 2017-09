El intendente kirchnerista Walter Festa pide auxilio financiero a María Eugenia Vidal. Este mes empezó a pagar los sueldos en cuotas y ahora tiene una carpa de municipales frente al municipio. Festa pide "asistencia particular", un trato similar al que recibió Mar del Plata y se puso del lado de los que le reclaman: "El descontento de los trabajadores municipales es legítimo. Ellos cumplen con su tarea habitualmente y solo cobraron una parte de su sueldo", dijo este lunes el jefe de la intendencia morosa. El planteo de Festa es que entre la coparticipación (entre $ 60 y 70 millones) y la recaudación no le alcanza la plata para sueldos, recolección de basura, nafta de patrulleros de la policía comunal, médicos, etc. Dice que "hay mucha diferencia" en el trato de Vidal hacia Carlos Arroyo en Mar del Plata. Y por las dudas se defiende: asegura que tiene 8 empleados municipales cada mil y, pícaro, plantea que Morón, con Ramiro Tagliaferro, ex marido de la gobernadora, tiene 13 cada mil. "A la fecha, son 5100 empleados municipales y sus familias las que cobraron solo 7.500 pesos de su sueldo", admitió Festa mientras pide una urgente reunión con funcionarios de los gobiernos de la Nación y la Provincia. Es más, el lunes por la tarde, tal vez para presionar al gobierno provincial o para mostrar empatía con los damnificados, se sumó a la radio abierta casi piquete en su contra.