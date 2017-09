Aunque no estuvo presente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, envió un video con saludos, abrazos y un mensaje a los 400 presentes: "Métanle mucha fuerza, vamos a ganar en octubre, vamos a trabajar todos para eso y para seguir transformando Quilmes como se viene haciendo", expresó. A su turno, Martiniano Molina fue sincero sobre lo difícil que está la pelea electoral quilmeña: "Sabemos del enorme potencial que tenemos, pero también sabemos que hay que pelearla, pero si llegamos hasta acá es porque no nos damos por vencidos. Por eso les pedimos a nuestros vecinos que no aflojen". Y aunque algunos ya no lo nombran pero como es local, recordó que "Aníbal es el pasado", por Fernández, el ex candidato a gobernador. Mientras tanto, Esteban Bullrich se preparaba para irse, tenía que irse rápido a dar una charla a un local de la calle Morel.