En el kirchnerismo dejaron de pedir "un gesto" a Florencio Randazzo, aunque celebran que candidatos de sus listas se pasen a Unidad Ciudadana. Candidatos a concejales y consejeros escolares de dos listas del partido de Moreno presentaron su renuncia mientras que el cuarto candidato a concejal de la Lista 2, la ganadora de las PASO, hizo lo mismo. Sin embargo, los dirigentes K, ya no dicen que sería positivo que Randazzo desista de su candidatura. Primero porque no creen que lo piense, mucho menos ahora que ya es candidato. Pero la sospecha es que en el kirchnerismo leyeron varias encuestas. Una de la UAI indica que de los votos que obtuvo Cumplir, el 57% seguiría votando al ex ministro del interior, el 17% en la general se iría Cambiemos y sólo el 12,5% sería permeable a votar a Cristina. El resto, probablemente tomaría una decisión dentro del cuarto oscuro.