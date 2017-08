Los radicales universitarios terminaron el festejo por los 50 años de la Franja Morada con una choriceada en la Universidad de La Plata. Entre los 3000 jóvenes de todo el país hubo adhesión a Cambiemos pero también se deslizaron críticas. En el caso de los bonaerenses, no faltaron quienes señalaron explícitamente que les cuesta militar la campaña de Esteban Bullrich. En la agrupación laica hubo dirigentes que calificaron como un 'hereje del lacismo' al ex ministro de Educación con quien no coinciden en la mirada sobre el aborto (Bullrich lo equiparó a los femicidios) y menos coinciden con la frase de "un pibe más preso". Las 'resistencias' se manifestaron en los debates del Congreso. Eso sí, estuvieron todos los radicalismos, desde los que se fueron con Martín Lousteau, como Deborah Pérez Volpi, Leandro Halperín y Juan Nosiglia (hijo del 'Coti'), a los históricos de la agrupación estudiantil con más antigüedad en el mundo, no solo en la Argentina. Estuvieron los fundadores Luis 'Changui' Cáceres, Ernesto Arancena, Ricardo 'El Flaco' Campero, además de Federico Storani, Raúl Alconada y el vicegobernador Daniel Salvador, aunque en este último caso sin paso por la Franja. La marcha entre el Centro de Educación Física y la Universidad, con banderas y paraguas de la UCR y del frente porteño Evolución, la lideraron Josefina Mendoza, primera presidenta mujer de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y candidata a diputada por Buenos Aires y el secretario general de la Franja Morada, Santiago Rosenzvaig, que incluso habló de la desaparición de Santiago Maldonado.