Círculo Rojo: Después de cazar "traidores", van por los "ingratos"

El gobernador Alberto Rodríguez Saá vengó su derrota pidiendo renuncias en su gabinete. Pero algunos funcionarios no se quedaron de brazos cruzados y fueron por los "ingratos". Es el caso del Secretario de Deportes de San Luis que escribió una extensa carta a los presidentes de los clubes. Juanpi Funes, hijo del 'Búfalo' Funes, ídolo de River, reprochó: "Alberto y Adolfo son nuestras banderas, y quienes nos han dado todo para hacer este proyecto. Seguramente seguiremos, pero revisaremos muchas cosas, actitudes y situaciones". La advertencia va más allá: "Nos sentimos decepcionados por muchas acciones y omisiones por parte de la dirigencia deportiva, nosotros nos la jugamos por ustedes, y no sentimos que se haya manifestado en los resultados". Les pide además un "análisis personal" sobre lo que hicieron o no, y sigue con su enojo: "Espero ahora contar mucho más con todos ustedes para ganar en octubre, y el que no se la juegue, no sea mal agradecido y retírese con dignidad". Como prueba de lealtad hacia "el Adolfo y el Alberto", los equipos de Juventud y Unión de San Luis (que jugaron la final del campeonato local este fin de semana), salieron a la cancha embanderados con el nombre de Adolfo Rodríguez Saá, el candidato a senador. Desde uno de los clubes salieron a desmentir que hayan sido obligados.