En una cena post PASO, donde confluyeron algunos viejos peronistas de esos que gustan de aplicar el peronómetro y determinar quién es más o menos "compañero", se analizó el futuro del Partido Justicialista. Muchos miran a los que salvaron la ropa en las filas de la Liga de gobernadores. Y mientras unos dicen que no habrá problema en 2019 para tener un candidato "porque en el 2003 ¿quién conocía a Néstor Kirchner?" ya hay quienes vetan a los que se alistan. "El changuito a esta zona no entra", reflexionaba un hombre que supo ser influyente y que espera el ocaso kirchnerista pero que no ve al salteño Juan Manuel Urtubey ocupando el espacio libre ni caminando por el Conurbano bonaerense.