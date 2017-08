El celular que utilizaba Claudio "Mono" Minnicelli mientras estaba prófugo en Chapadmalal por ahora mantiene bien guardados sus secretos. Los investigadores se encontraron con una traba habitual en estos casos: el aparato LG secuestrado en su habitación tiene clave y no puede abrirse. El juez Marcelo Aguinsky ordenó peritar el celular del cuñado de Julio De Vido para buscar datos sobre sus últimos contactos. La Justicia trata de determinar cómo se financió desde que llegó a la Costa. Y no se descarta encontrar dinero efectivo guardado en algún lugar cercano. Tras esas pistas, los investigadores esperan que Minnicelli entregue la clave en forma voluntaria, tal como ocurrió con el ex secretario de Obras Públicas José López. Si no lo hace, tardarán un poco más porque necesitan el envío de datos desde las compañías telefónicas. Tal vez haya quien ante esta información, empiece a preocuparse.