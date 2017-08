Después de rechazar el segundo lugar en la lista de precandidatos a diputados nacionales que le ofreció Florencio Randazzo, Julián Domínguez se autoexilió en su su ciudad. "ParacuidarChacabuco" es el hashtag que usa en una campaña local donde su lista para el Concejo Deliberante podría perder frente al oficialismo local (Cambiemos) y un ex colaborador suyo que lidera la lista de Unidad Ciudadana. De hecho, hace 30 días que camina su ciudad (ver foto) y sólo hizo una actividad con los precandidatos de Cumplir, el intendente Eduardo 'Bali' Bucca y Florencia Casamiquela y dicen que solo lo hizo para acompañar al diputado Oscar Romero, anfitrión en la cuarta sección electoral en Junín. Cerca suyo aseguraron que si Randazzo le pedía sumarse a alguna actividad, lo hubiera hecho. ¿No lo habrán invitado? Porque no hubo una sola foto de los dos, ni declaraciones de Domínguez pidiendo votar al ex ministro, ni un solo tuit ni retuit del ex presidente de la Cámara que lo vincule con el precandidato a senador que enfrentará, desde el PJ, a Cristina Kirchner. Raro. Porque si algo necesitaba el ex ministro del Interior es sumar votos y apoyos para esta elección.