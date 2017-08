Su comportamiento no es inesperado. Desde hace algunos años y varios salones de renombre, las compañías estudian de manera más minuciosa y precavida su participación en las principales ferias automotrices del año. El abandono es cada más pronunciado, una tendencia sutil que incrementa su caudal de modo paulatino. Las razones son suficientes. El factor económico es uno: el carácter redituable de los salones es abstracto; no se traduce en ventas, sino en permanencia. "Las razones son variadas y específicas para cada compañía, pero principalmente están relacionadas con políticas financieras o corporativas", reveló el presidente de la Association of the German Automotive Industry (VDA), Klaus Braeunig, entidad a cargo de la organización de la muestra bávara.