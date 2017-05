Las ventas de los autos 0 km suben favorecidas por las mieles del dólar estable, ya que sus precios en pesos han aumentado a un ritmo inferior al de la inflación. Mientras el consumo masivo desciende escalones, el mercado automotor vive un envidiable boom, con un 30% más de patentamientos que el año pasado. Las publicidades tientan con bonificaciones y planes de ahorro que seducen a quienes no tienen todo el dinero o la urgencia de cambiar el auto. Pero no todo lo que brilla es oro: por incumplimientos de las automotrices, concesionarias o administradoras, el sueño de subirse al flamante auto puede tropezarse con demoras en la entrega, descuentos ofrecidos que no se concretan o gastos extras que aparecen después de cerrar la operación.