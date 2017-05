La leyenda cuenta que una vez un Fitito se rompió y un Mercedes-Benz lo remolcó. El conductor del Fiat 600 le suplicó que no acelerara mucho para no exigir a su humilde auto. Y combinaron que le iba a hacer luces cada vez que vaya muy rápido. Tras varios kilómetros, un Porsche torea al Mercedes-Benz, que no se intimida y acelera. Los dos inician una picada, mientras detrás el Fitito pedía que se detuvieran. Un policía de tránsito vio la secuencia y avisó por radio: "¡Atención, atención! Un Mercedes-Benz gris plata y un Porsche negro están corriendo una picada a más de 270 km/h por la autopista. Y atrás, lo juro por mis hijos y por mi trabajo, viene un Fiat 600 haciéndoles luces para que lo dejen pasar". La leyenda es en verdad un chiste y está dedicado a los puristas del Fitito, un auto de culto en la Argentina.