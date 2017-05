"El proceso creativo es fascinante, no solo en el campo del automóvil. A veces pensás tanto y no se te viene ninguna idea, y de repente ¡tac! lo ves pasar adelante, girando. Y cuanto más te concentrás, más lo ves en detalles. Ahí empiezo a dibujarlo. Empiezo a poner las líneas principales en el tablero. Antes lo tenía en la oficina técnica, y ahora lo tengo en la pieza de mi casa. A veces Cristina -su mujer- me pregunta: "¿mañana te vas a despertar temprano?". Cuando le digo que sí, ella se va a dormir a la pieza de abajo. Y yo cuando me levanto puedo abrir las ventanas -tengo una hermosa vista que me inspira- y ahí me pongo a trabajar. Me tomo unos mates y arranco. Busco las líneas principales, las proporciones, las dimensiones. Empiezo así. A veces trabajo con cuatro o cinco transparentes juntos. Los voy moviendo y viendo un poco la parte mecánica y la carrocería. Después me encuentro con mis colegas. Ellos van siguiendo las líneas que fui haciendo. (…) Me van llegando continuamente los rendering -interpretaciones- y yo les devuelvo todas mis observaciones. Y les voy mandando notas: 'esto más arriba, esto más abajo, el farol correlo más acá, más allá, la trompa, un radio de tres, cinco, uno, cuatro…'".