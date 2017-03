Su cronología de eventos inspiró The Devil's Mercedes: The Bizarre and Disturbing Adventures of Hitler's Limousine in America, un libro escrito por Robert Klara que narra lo que reza su título: las bizarras y morbosas aventuras de la limusina del Führer. Este revelador trabajo, que se lanzará el jueves 16 de marzo, desvela los secretos ocultos en el auténtico auto de traslado de Hitler. Para entender el contexto, el autor de la publicación afirmó que "la gente iba a ver el auto como si fuera el teatro".