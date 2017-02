No es pintoresca ni artística, pero su eficiencia reviste carácter de mágica. Los conductores que confluyen en "The Magic Roundabout" no persiguen reglas, solo se dirigen hacia su vía elegida. Respetan, eso sí, normas elementales: seguir las líneas, respetarle el paso a los que ya circulan por la rotonda y dar prioridad al tráfico que circula por la derecha. Una rotonda de seis rotondas: una obra (eficiente) mágica de infraestructura vial.