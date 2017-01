La figura de este asistente tecnológico permitirá al piloto no tener que hacer pie en cada detención, eliminará las caídas desde parado o en circulación a velocidades bajas y proveerá de un tráfico urbano más relajante y fluido. En la feria de tecnología más importante del mundo se consagró con tres premios Best of CES 2017: "Mejor innovación" y "Mejor Tecnología de Automoción" presentados por Engadget, el socio oficial de los premios Best of CES, y el premio "Elección del Editor" de la revista Popular Mechanics.