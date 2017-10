De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales, realizada por la organización Médicos por la Salud, el 94% de los centros perdió capacidad para realizar tomografías, en 89% falla exámenes de Rayos X y 71% de las instituciones no dispone de ecosonogramas. Un 51 por ciento de los quirófanos de los hospitales públicos venezolanos no se encuentran operativos y un 64% de las cocinas de los hospitales públicos no está funcionando, debido a la grave escasez de alimentos presente en el país.