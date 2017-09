"Los colectivos deciden quién entra y quién no al hospital. Deciden que paciente será atendido y cuál no, sin ningún criterio médico. No solo nos golpean y amenazan con armas de fuego, sino que también agreden a los familiares de los enfermos, les piden que no denuncien las atrocidades que ahí se viven y están bajo la tutela del director" afirmó Danny Golindano.