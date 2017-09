Para Sivoli, participar de las elecciones a gobernador no es un capricho de un grupo de personas, "y mucho menos de la MUD", están contempladas en la Constitución: "Nosotros tenemos que cumplir esa Constitución, no podemos cometer el mismo error dos veces (por las legislativas de 2005 en las que la oposición no participó y el chavismo copó la Asamblea Nacional)". La diputada no quiere ver un Parlamento chavista: "No podemos dejar los espacios que son de los venezolanos. Hay que votar. Los verdaderos demócratas estamos de este lado".