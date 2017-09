—Es lo que deseamos, no solamente yo, sino mis compañeros del tribunal, mis compañeros magistrados, y yo pienso que eso va a pasar más temprano que tarde, porque la situación en Venezuela es insostenible. Mucha gente me dice: "Mire el caso de Cuba, tienen casi 60 años y el mismo tema". Pero Venezuela no es Cuba. Venezuela tiene quizás, desde el punto de vista humano, algo diferente que es que el pueblo está acostumbrado a la democracia. Lo vimos hasta hace un mes atrás, cuatro meses de manifestaciones en favor de la libertad y la democracia, sin embargo la calle se ha enfriado, pero eso no significa que el pueblo esté tranquilo. Eso más bien significa que puede, en cualquier momento, pasar algo que detone la salida de este régimen nefasto.