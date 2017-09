-Al final hay un llamado al desconocimiento de lo que no es legítimo. Yo no sé lo que va a pasar, pero sí se lo que voy a hacer: insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Soy consciente de que la via violenta no es la solución. No somos un país árabe, no somos Cuba, no somos Corea del Norte. Nuestra idiosincrasia es la bandera de la paz. No los colectivos violentos armados, a punta de odio y resentimiento, que los voceros del oficialismo impulsan. Ese mensaje y esa prepotencia demuestran que cada tienen mas miedo y menos votos. Nuestro trabajo es reinventarnos en el modo pero aferrados a nuestras raíces y principios democráticos. En esta guerra gana el que menos errores comete. Tengo fe en que este gobierno sale por la vía del voto. La economía no aguanta más. El año pasado, a la gente le alcanzaba para comer o comprar medicina, hoy ya no les alcanza ni para comer. Eso va a ser inaguantable a este gobierno.