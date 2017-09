"No soy muy del arroz pero voy a ver si consigo algo", cuenta una señora de piel canela al final de la cola de unos 30 metros de largo que se formó en la puerta del supermercado Luz de Chacao, una zona de clase media. Es martes, y como su documento termina en 2, está habilitada a comprar alimentos a precios regulados. Pero no hay ninguna garantía. Si tiene la suerte de que el camión distribuyó algo hoy y aún queda algo cuando llegue su turno, podrá comprar un kilo de arroz a 6.000 bolívares (USD 0,3). Si no, deberá recurrir al mercado negro de los "bachaqueros" donde cotiza a $ 20.000. "Venezuela está en la miseria. Antes no era así. Si se te acababa tu pasta dental, ibas y comprabas otra. Ahora ya no". La última la consiguió en "en treinta mil bolos (bolívares)" pero no sabe qué va hacer cuando se le termine: "Veremos. Yo tengo ya 67 años y vivo al día".