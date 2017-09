-¿Cómo describiría la situación política actual en Venezuela?

-Me resisto a hacerlo en público, porque no me corresponde, pero considero que la situación política está bien entendida y calificada por el gobierno argentino. El Presidente Macri ha reclamado una y otra vez sobre la situación de los derechos humanos y la crisis económica y social en este país. El canciller Faurie ha sido muy activo en distintos escenarios regionales e internacionales sobre el tema. Mi rol es menor y me enfoco en trabajar en el terreno, tratando de entender lo que está sucediendo. Es una situación compleja porque no siempre los manuales de ciencia política son eficientes al abordar las situaciones híbridas que muestran los autoritarismos competitivos y hegemónicos, así como los regímenes no liberales. Y es un desafío intelectual, porque es relativamente fácil revolear etiquetas, pero es más difícil tratar de entender una realidad compleja y volátil como la venezolana. Y más difícil aun es trabajar en ella.