-¿Y cómo describe la coyuntura actual?

-Ya estamos ante un régimen completamente autoritario y no democrático, con una vocación totalitaria muy fuerte. Norberto Bobbio habla de una dictadura clásica y otra totalitaria. El totalitarismo, dice Hannah Arendt, es un cambio radical porque no sólo busca aniquilar al adversario sino destruir al ciudadano, penetrando en la vida privada, creando el "hombre nuevo" a través de una guerra psicológica, ficciones ideológicas y un sistema de terror, hasta convertirte en una masa sumisa. Los dos modelos totalitarios clásicos son el de Stalin y el de Hitler. Maduro no está en esa escala pero tiene esa vocación. Chávez también la tenía, porque habla del "hombre nuevo", ese es un lavado cerebral. La dictadura de Peréz Gimenez asesinó, las dictaduras de Argentina y de Uruguay persiguieron y masacraron, pero esta tensión, esta búsqueda de meterse en la casa, con un adoctrinamiento que tiene respuesta para todo, que te atemoriza y no sabes qué va a pasar mañana… Esto de que tuvieron a (el ex general Raúl) Baduel 20 días desaparecido hasta que de pronto aparece… Ahora hay estudiantes con paludismo en El Dorado, violaciones de mujeres, dejaron morir a uno en una huelga de hambre. Y mucho amedrentamiento, discurso ficticio… Hannah Arendt dice que cuanto más ficticio, más efectivo. Ficciones ideológicas que cuanto más absurdas, tienen mas efectividad. Todo eso genera una vulnerabilidad en el individuo que lo hace más sometible. No es una dictadura cualquiera. La de Perez Gimenez fue una cosa tecnocrática, pero esta es una dictadura con vocación totalitaria. A tantas cosas dijimos "No, no vamos a llegar a eso", y después se llegó, que ahora da miedo decir no, eso no va a pasar.