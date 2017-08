La antropóloga Francine Jácome, directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, afirmó que, a pesar de que no controla a la junta directiva de la Constituyente, Cabello es "la voz cantante". No obstante, eso no significa que maneje todo a su antojo. "Indudablemente, la ANC tiene todo el poder, y es capaz hasta de destituir al presidente —dijo a Infobae—. Pero tenemos que tener en cuenta que la ANC fue una propuesta de Maduro para fortalecer sus políticas. Entonces no sería tan tajante, porque el Gobierno sigue siendo un actor fundamental, que entre otras cosas maneja los ingresos del petróleo y que tiene respaldo militar".