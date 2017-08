No obstante, en una audiencia ante el Senado el miércoles, el secretario adjunto de Estado para Latinoamérica y el Caribe en funciones, Francisco Palmieri, evitó usar esa palabra para referirse a la elección de la ANC. Al ser presionado al respecto por el senador republicano Marco Rubio, Palmieri se limitó a decir que la elección "fue un defectuoso intento de socavar las instituciones en Venezuela" y "no siguió los preceptos constitucionales" debidos, además de subrayar que Estados Unidos "no reconocerá" a ese órgano si toma posesión.