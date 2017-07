Cuando Rodríguez habla sobre "la futura ex fiscal" se refiere a Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela a cargo de esa cartera judicial y enfrentada con la dictadura a partir de la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Pero el dirigente chavista fue más allá: "Es mentira que ha habido siete muertos alrededor del evento electoral. No ha habido ni un sólo muerto", manifestó el alcalde y ex vicepresidente de Hugo Chávez entre 2007 y 2008.